Séisme de 3,5 dans le Jeolla du Nord, le troisième plus puissant de l’année

Photo : YONHAP News

Le 29 dernier, vers 19 heures 07, un séisme d'une magnitude de 3,5 a frappé une zone située à 17 km au nord du district de Jangsu, dans la province du Jeolla du Nord, selon l'Agence météorologique de Corée. L'épicentre a été localisé à une profondeur de 6 km. Quant au degré de secousse ressentie, il a atteint le niveau 5 dans la région, ce qui signifie que la plupart des résidents ont ressenti les vibrations.Cependant, des analyses automatiques des ondes P, les plus rapides, ont initialement indiqué une magnitude de 4,1, ce qui a déclenché une alerte catastrophe erronée diffusée à l'échelle nationale. Les messages d'urgence sont automatiquement diffusés pour toute magnitude supérieure à 4,0. Peu après, une analyse manuelle de l'agence a permis de rectifier cette erreur, en modifiant le chiffre d’intensité à 3,5.Cette secousse tellurique est la troisième la plus puissante recensée cette année sur la péninsule coréenne. Depuis janvier, seulement un séisme de magnitude supérieure à 4,0 s'est produit. C’était en mai dernier, dans la province de Gangwon.Selon le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), aucun décès n'a été signalé. Mais quatre signalements de dommages matériels et 52 signalements de personnes ayant ressenti des chocs des ondes vibrations ont été enregistrés.