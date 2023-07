Dôme de chaleur : canicule et averses se succèdent sur la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Hier, dimanche 30 juillet, de violentes averses ont frappé non seulement Séoul, mais aussi plusieurs régions intérieures. Alors que la canicule humide persiste, des pluies torrentielles ont soudainement éclaté en fin d’après-midi.En effet, la chaleur accablante a généré des nuages d'averses puissantes. Ces derniers se sont rapidement développés, déversant de grandes quantités d’eau dans certaines régions en l'espace d'une ou deux heures seulement. À Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi, des retenues d'eau ont même été temporairement submergées.Des alertes de fortes pluies ont également été émises à Séoul et à Daejeon. La température à Anseong, dans la province de Gyeonggi, a atteint 38,9 °C, selon les relevés automatiques. Dans le reste du pays, les températures ont avoisiné les 35 °C.Aujourd'hui, encore, le temps est instable, ce qui nécessite une vigilance particulière de la part des vacanciers. Le mercure en journée est monté jusqu’à 35 °C à Gangneung, Cheongju et Daegu, tandis qu'à Séoul et Jeonju, il est resté autour de 34 °C, similaire à la veille. Dans l'après-midi, des averses intenses allant jusqu'à 80 mm étaient prévues dans diverses régions de l'intérieur.D’un point de vue technique, ces conditions étouffantes sont dues à de puissants anticyclones qui recouvrent la péninsule coréenne. La rencontre entre l'anticyclone du Pacifique Nord et la pression atmosphérique élevée du Tibet qui emprisonne de l'air chaud, forme un énorme dôme de chaleur.Selon Woo Jin-gyu, un chef de service à Météo-Corée, lorsque l'anticyclone du Tibet s'installe, l'air chaud et sec descend jusqu'aux niveaux du sol, et cela fait grimper le mercure d’une manière plus intense. Ces deux masses d'air combinées vont donc prolonger la période de canicule.En conséquence, la chaleur étouffante devrait persister sur une longue durée. D'après les prévisions de l'agence météorologique, les températures maximales diurnes à Daegu resteront aux alentours de 35 °C toute la semaine prochaine, tandis qu'à Séoul, elles tourneront autour des 33 °C. Certaines régions côtières et urbaines connaîtront des phénomènes de nuit tropicale. L'agence appelle donc à la prudence pour éviter tout dommage éventuel.