Canicule : la vague de chaleur perdure

La forte chaleur se poursuit depuis plus d'une semaine au pays du Matin clair. Selon Météo-Corée, la quasi-totalité du territoire a été placée aujourd’hui sous alerte canicule. Parmi les 180 localités que compte le pays, seule la région montagnarde de l'île de Jeju, au sud de la péninsule, reste épargnée.La température maximale devrait atteindre 35 °C à Séoul et à Daejeon dans le centre, 37 °C à Gangneung dans l’est et 36 °C à Gwangju et à Daegu dans le sud. Dans l'après-midi, des averses torrentielles d'environ 30 mm par heure sont attendues dans certains endroits, en particulier dans les parties intérieures du pays, ainsi que sur Jeju. Et ce soir encore, les habitants devraient s'apprêter à vivre une nuit tropicale.Par ailleurs, le puissant typhon Khanun devrait se diriger vers le sud de l'île de Kyushu au Japon. L'administration météorologique sud-coréenne a toutefois indiqué qu'il existe encore une incertitude quant à sa trajectoire.