Typhon Khanun : le sud de la péninsule sous l’effet dès ce jeudi

Photo : Korea Meteorological Administration

Le typhon Khanun devrait atteindre le sud du pays ce jeudi. Il devrait atténuer la canicule - le thermomètre affiche aujourd'hui plus de 35°C sur tout le pays - mais menacer en même temps les régions méridionales avec de fortes pluies et rafales de vent.Le cyclone se situe actuellement à l'est-nord-est d’Okinawa, au Japon. Il se dirige vers l’est mais devrait changer de direction vers le nord aujourd’hui. Il passera ce mercredi à l’ouest de l’île de Kyushu avant d’arriver sur les côtes de la province du Gyeongsang du Sud le lendemain matin.L’île de Jeju et les régions sud du pays seront donc sous l’effet du typhon dès ce jeudi. Jusqu’à demain, plus de 200 mm de précipitations sont prévus dans l’est de la province du Gangwon et 50 à 60 mm sur le littoral est du nord de celle de Gyeongsang du Nord. Plus le typhon s’approchera de la péninsule, plus les averses pourraient être abondantes mercredi et jeudi : plus de 500 mm dans la première région et plus de 300 millimètres dans la deuxième.Cette catastrophe naturelle devrait aussi provoquer des vents violents allant jusqu’à 40 m/s sur les côtes du sud-est de la péninsule. Des rafales jusqu’à 35 m/s dans l’est de la province du Gangwon, à Jeju et dans les terres du Gyeongsang sont également attendues.Des vagues géantes seront aussi déclenchées par le typhon autour de l’île de Jeju et sur la côte sud. Les fortes pluies et les bourrasques de vent apaiseront cependant temporairement la canicule qui sévit depuis deux semaines. Météo-Corée prévoit que l’évolution de la température dépendra de la réorganisation de la pression atmosphérique suite au passage de Khanun.