Danuri : premier anniversaire de son lancement

Photo : YONHAP News

Samedi, c’était le 1er anniversaire du lancement du Danuri. La première sonde lunaire sud-coréenne avait, rappelons-le, décollé de la base de Cap Canaveral en Floride, aux Etats-Unis. Séparée de la fusée Falcon 9 de SpaceX, 40 minutes plus tard, à une altitude de 703 km, l'orbiteur est parti effectuer une mission d’exploration de la Lune.La sonde est entrée avec succès en orbite lunaire le 27 décembre dernier. Depuis, elle effectue un tour complet de l'astre de la nuit toutes les deux heures. Elle est parvenue, avant son entrée en orbite, à prendre des photographies de la Terre et de la Lune et à les transmettre via « l'Internet spatial », une première au monde. Le 4 février, elle a envoyé les premières images de la surface lunaire et de la planète bleue.Danuri poursuit sa mission d'observation afin notamment d'acquérir des données en vue d'un atterrissage pour exploiter des ressources lunaires. Selon le ministère des Sciences et des TIC, des clichés des sites potentiels d'atterrissage prises par l'orbiteur ainsi que des cartographies des éléments et de l'environnement radioactif de la Lune seront dévoilées en décembre prochain.Pendant un an, Danuri a parcouru plus de 38 millions de kilomètres, fait 2 661 tours en orbite de la Lune et transmis 2 576 images en haute résolution de cette dernière. Sa mission, qui devait initialement se terminer en décembre prochain, a été prolongée de deux ans, jusqu'à fin 2025.