Le typhon Khanun se dirige vers la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Le puissant typhon Khanun a maintenant touché terre en Corée du Sud. Arrivé ce matin sur la côte méridionale du pays, il doit passer ce soir la région métropolitaine de Séoul.En attendant, plusieurs de ses villes, en particulier celles situées dans le sud de la province de Gyeonggi, comme Ansan et Suwon sont placées en alerte depuis 7h, et les autres comme Séoul et Incheon depuis 9h.Au passage, le cyclone tropical doit générer dans la capitale des pluies diluviennes et de fortes bourrasques, dès 21h. 100 à 200 mm de précipitations sont prévus à Séoul et dans sa région jusqu’à demain. Et le vent doit souffler à une vitesse de 15 m/s. Sachez qu’un panneau publicitaire peut tomber sur la route à cause d'une rafale de 17 m/s et le toit d’un bâtiment s’envoler avec une de 35 m/s. La plus grande vigilance est donc de mise.Par ailleurs, l’autorité municipale de Séoul a imposé l’interdiction d’accès à 27 cours d’eau, et ce à partir de 22h.