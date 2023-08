Cube satellite KSAT3U : premières images de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le microsatellite mis sur orbite en mai dernier par « Nuri », la première fusée spatiale 100 % sud-coréenne, a réussi à capturer des images de la surface de la péninsule coréenne. C'est la première fois qu'un satellite confectionné avec des technologies sud-coréennes parvient à envoyer un cliché de la Terre.La compagnie privée aérospatiale Kairospace a fait savoir aujourd'hui que le CubeSat nommé « KSAT3U » avait transmis le 7 août des photos des villes de Sacheon et de Tongyoung, dans la province de Gyeongsang du Sud. Les images transmises, en noir et blanc, représentent une superficie de 57 km de large et de 32 km de long, avec une définition permettant de reconnaître un objet de 30 mètres. Les clichés des lignes côtières tortueuses, des îles et des nuages sont d’une telle précision qu’ils pourraient se superposer avec une carte de la région filmée.Le satellite en question mesure dix centimètres cubes et pèse 2,86 kg. Equipé d'une caméra de polarisation 22 mm, il a comme mission d'observer les phénomènes météorologiques.« KSAT3U » a été mis en orbite avec succès le 25 mai dernier à une altitude de 550 km de la Terre. Il s'est ensuite tourné vers la planète et a commencé à la filmer depuis le 7 août. Il survole la péninsule deux fois par jour, mais ne capture des images que pendant la journée.Selon Shin Kyeong-woo, le président de Kairospace, le cubesat pourra filmer durant un an divers sites des deux Corées, du lac Cheonji, du mont volcanique Baekdu, situé entre le Nord et la Chine, jusqu'au lac Baekrokdam du mont Halla, situé sur l’île méridionale de Jeju.