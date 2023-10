Danuri réussit à capturer des photos de la Terre depuis l'orbite lunaire

Photo : YONHAP News

Au cœur de l'obscurité profonde de l'espace, une planète rayonne d'une lueur éclatante. Il s'agit de la Terre, immortalisée en haute résolution par la caméra de la première sonde lunaire sud-coréenne, Danuri, juste avant les vacances de Chuseok.En août 2022, rappelons-le, Danuri entamait un voyage de 145 jours, parcourant une distance de 5,94 millions de kilomètres pour finalement s'installer en orbite autour de la Lune à la fin de la même année. Grâce à une trajectoire presque exempte d'erreur, cette mission a bénéficié d'une prolongation de deux années supplémentaires, portant ainsi son terme à 2025, tout en économisant du carburant.Plus récemment, la sonde s'est lancée dans une rotation autour de l’astre de la nuit, accomplissant douze orbites par jour, observant sans relâche la surface lunaire. C'est au cours de ces opérations que Danuri a capturé la mission indienne Chandrayaan-3. Cette dernière a réussi à réaliser un atterrissage historique sur le pôle sud lunaire.Le chercheur principal de l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari), Jeon Moon-jin, a révélé au micro de la KBS que son équipe avait collecté plus de 3 500 clichés détaillés de la surface lunaire.Ce succès du premier engin spatial sud-coréen à quitter la sphère de gravité terrestre a également été salué à l’échelle internationale, mais le voyage vers un alunissage reste encore un parcours semé d'obstacles.Les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, ainsi que le Japon, ont tous déployé des missions lunaires. Les USA, en particulier, se préparent à un atterrissage habité pour la première fois depuis leur mission Apollo 11, il y a plus d'un demi-siècle. La Corée du Sud a prévu, elle, d'investir une somme importante de 421,2 millions d'euros pour concrétiser une mission d’alunissage non habitée d'ici 2032.Lee Sang-ryul, directeur du Kari, a souligné que la Lune, avec ses réserves de ressources telles que celles lunaires et les terres rares, suscite un intérêt grandissant chez de nombreuses nations.Malgré cette course internationale acharnée, l'Agence spatiale nationale, qui est censée être chargée de mener ce futur projet, se trouve plongée dans un climat d'incertitude, en raison des luttes politiques internes. Ces querelles entravent ainsi considérablement la progression vers un alunissage d’hommes ou d’engins sud-coréens.