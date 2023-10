Jeux asiatiques de Hangzhou : la Corée du Sud n’obtient aucune médaille d’or, une première en 12 jours

Photo : YONHAP News

Aux Jeux asiatiques de Hangzhou qui clôturent ce dimanche, l’équipe nationale sud-coréenne donne tout afin de gagner plus de médailles supplémentaires. Aucun de ses athlètes n’a malheureusement pu monter, jeudi, sur la plus haute marche du podium. Une première depuis l’ouverture du plus grand événement sportif régional le 23 septembre dernier en Chine.Parmi les compétitions d’hier, à retenir tout de même, le tir à l’arc à poulie. Le trio composé de Joo Jae-hoon, Yang Jae-won et Kim Jong-ho a décroché une breloque d’argent suite à sa défaite face aux Indiens, 235 à 230 lors de la finale.Les amateurs de handball du pays du Matin clair, quant à eux, ne pouvaient qu’être déçus du fait qu’en s’inclinant 29 à 19 contre les Japonaises, les sud-Coréennes ont dû se contenter de la deuxième place. C’est en 1990, rappelons-le, que le handball féminin avait rejoint les Jeux d’Asie. Depuis, la Corée du Sud avait toujours été championne, à l’exception de l’édition de 2010 tenue à Guangzhou, une autre ville chinoise.Avec ces nouvelles distinctions ainsi que d’autres obtenues la veille, les guerriers de Taegeuk commencent cette journée de vendredi avec 33 médailles d’or, 47 d’argent et 77 de bronze. Pas de changement du côté du classement général. La Corée du Sud continue de figurer au troisième rang, derrière le Japon qui a déjà 44 breloques dorées. Le trône est toujours occupé par le pays hôte du rendez-vous, la Chine.Aujourd’hui, d’autres récompenses sont attendues en tir à l’arc. Et demain, toujours en tir à l’arc et en haltérophilie. A ne pas oublier non plus le match de football tant attendu Corée du Sud-Japon. Les fans du ballon rond sont impatients de voir les guerriers de Taegeuk redevenir champions d’Asie. S’ils battent leurs adversaires japonais, cela sera leur troisième victoire consécutive aux Jeux asiatiques.