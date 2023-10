Jeux asiatiques de Hangzhou : les archères sud-coréennes gardent leur titre pour la 7e édition consécutive

Photo : YONHAP News

A Hangzhou, où les Jeux asiatiques clôturent après-demain, les athlètes sud-coréens donnent tout pour récolter les médailles qui restent.Ce vendredi, l’équipe féminine – composée de Lim Si-hyeon, Choi Mi-sun et An San – est montée sur la plus haute marche du podium en tir à l’arc recourbé ou recurve en battant les Chinoises 5 à 3. Les archères du pays du Matin clair restent ainsi championnes de la région pour la septième édition de suite. En effet, depuis les Jeux d’Asie de Bangkok de 1998, elles ne sont jamais descendues du trône.Lim qui avait déjà croqué l’or, en mixte, le 4 octobre devient ainsi double médaillée dans la ville chinoise. Et si, demain, la jeune femme triomphe encore, en individuel, elle rentrera alors avec trois breloques dorées.Les guerriers de Taegeuk continuent de témoigner qu’ils sont doués pour le tir à l’arc. Hier, le trio composé de Joo Jae-hoon, Yang Jae-won et Kim Jong-ho avait décroché l’argent suite à sa défaite face aux Indiens, 235 à 230 lors de la finale.Quatre autres récompenses ont été remportées aujourd’hui. Il s’agit notamment de deux médailles de bronze, obtenues en bateau-dragon et en badminton.Avec ces nouvelles distinctions ainsi que d’autres obtenues depuis hier jusqu’en ce début d’après-midi, à 16h, la Corée du Sud compte au total 34 médailles d’or, 47 d’argent et 80 de bronze. Elle continue de figurer au troisième rang, derrière le Japon. Et c’est toujours la Chine, le pays hôte du rendez-vous sportif, qui occupe la tête.Demain, d’autres récompenses sont donc attendues en tir à l’arc et en haltérophilie. Et les fans du ballon rond sont impatients d’assister au match de football Corée du Sud-Japon. Les guerriers de Taegeuk vont-ils pouvoir redevenir champions ? S’ils battent les Samouraïs bleus, cela sera leur troisième victoire consécutive aux Jeux asiatiques.