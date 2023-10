Jeux asiatiques de Hangzhou : l’archère Lim Si-hyeon devient triple médaillée d’or

Photo : YONHAP News

Ce samedi sera inoubliable pour Lim Si-hyeon tout comme pour tous les amateurs de tir à l’arc, puisqu’en devenant championne dans l’épreuve individuelle l’archère sud-coréenne est devenue triple médaillée d’or à Hangzhou. C’est une première en 37 ans qu’un archer du pays du Matin clair monte sur la plus haute marche du podium à trois reprises lors d’une même édition des Jeux asiatiques.A la veille de la clôture du plus grand rendez-vous sportif régional, Lim n’est pas la seule à avoir offert une breloque dorée à la Corée du Sud. En haltérophilie, Park Hye-jeong surnommée « Post-Jang Mi-ran » a croqué l’or dans la catégorie +87kg femmes. C’est la première fois depuis 2010 qu’un haltérophile sud-coréen est sacré aux Jeux d’Asie. Il y a 13 ans, Jang, devenue aujourd’hui vice-ministre de la Culture et des sports, avait mis une médaille d’or autour de son cou à Guangzhou, une autre ville chinoise. N’oublions pas de citer Moon Hye-kyung qui a, elle aussi, obtenu l’or en soft tennis.Avec ces reconnaissances ainsi que d’autres breloques tricolores récoltées dans la journée, les guerriers de Taegeuk comptent, ce soir, à 20h, 39 médailles d’or, 56 d’argent et 89 de bronze. Quelle sera la couleur de la prochaine ?Le match de baseball Corée du Sud-Taïwan est en cours. Si les sud-Coréens gagnent, ils rentreront comme lors des Jeux de Djakarta-Palembang avec le métal le plus précieux. S’ils perdent, ils devront se contenter de la deuxième place.La finale de football masculin doit elle aussi bientôt commencer. Les hommes de Hwang Sun-hong donneront tout pour gagner contre leurs adversaires japonais. Leur supporters, appelés « Diables rouges » crieront haut et fort pour que leur équipe nationale redevienne championne de la région.