Jeux asiatiques de Hangzhou : les baseballeurs sud-coréens deviennent champions pour la 4e édition de suite

Photo : YONHAP News

Aux Jeux asiatiques de Hangzhou, dans le match de baseball qui l’a opposée à Taïwan, la Corée du Sud a gagné 2 à 0. Tout comme lors des trois Jeux précédents, les sud-Coréens rentrent donc avec le métal le plus précieux.Plus tôt dans la journée, les amateurs de tir à l’arc ne pouvaient qu’être aux anges puisqu’en triomphant dans l’épreuve individuelle dames, Lim Si-hyeon est devenue triple médaillée d’or à Hangzhou. C’est une première en 37 ans qu’un archer du pays du Matin clair monte sur la plus haute marche du podium à trois reprises lors d’une même édition des Jeux d’Asie.En haltérophilie, Park Hye-jeong surnommée « Post-Jang Mi-ran » avait elle aussi croqué l’or dans la catégorie +87kg femmes. C’est la première fois depuis 2010 qu’un haltérophile sud-coréen est sacré aux Jeux asiatiques. Il y a 13 ans, Jang, devenue aujourd’hui vice-ministre de la Culture et des Sports, avait mis une médaille d’or autour de son cou à Guangzhou, une autre ville chinoise.La finale de football masculin Corée du Sud-Japon est, pour sa part, en cours. Les guerriers de Taegeuk donneront tout pour gagner contre les Samouraïs bleus pour devenir une nouvelle fois champions de la région.