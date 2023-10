IA : les technologies font leur entrée dans notre vie quotidienne

Photo : KBS News

Les technologies de l’intelligence artificielle (IA) pénètrent tous les aspects de notre vie quotidienne. Leur champ d’application s’élargit à tel point qu’on les appelle « assistants personnels ». Les entreprises sud-coréennes ont présenté, elles aussi, leurs nouvelles technologies lors du Korea Electronics Show (KES), qui s’est déroulé du 24 au 27 octobre, à Séoul.Dès lors que vous annoncez que vous sortez de chez vous, les lumières s’éteignent et les rideaux se ferment. Via une simple commande, un robot livre un produit jusque devant votre porte. Un système de contrôle intégré au domicile, doté de l’IA, permet ainsi de s’occuper de sa maison, à tout moment et en tout lieu.Ryu Seung-hyun, manager de l’équipe chargée des projets d’IA liés à l’espace chez KT, a expliqué que cette technologie donnait des réponses aux questions des utilisateurs et réglait des problèmes. Elle détecte même l’évolution de la consommation d’électricité et réduit le gaspillage d’énergie. Ne se contentant pas de s’occuper simplement du foyer, elle prend aussi soin des animaux de compagnie. En effet, un aspirateur robot peut observer un chien et faire part de son état à son maître.Yoon Soo-in, chargée de la communication marketing intégrée chez Samsung Electronics, a précisé qu’une alerte était envoyée au maître, dès que le chien aboie. Selon elle, le propriétaire peut mettre de la musique ou utiliser un bruit blanc pour calmer sa boule de poil.Par ailleurs, cette IA permet de poser des questions aux élèves en fonction de leur niveau d’apprentissage. Elle rédige des lettres d’informations de l’école à la place des enseignants. Ce n’est pas tout. Elle peut recevoir l’appel d’un client et résumer la conversation.Il reste néanmoins des problèmes à régler pour rendre les produits d’IA accessibles aux consommateurs. Les entreprises spécialisées devraient résoudre, de leur côté, les questions de prix et de sécurité, notamment celles liées à la vie privée.