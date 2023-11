Esport – League of Legends : T1 sacré champion du monde

Photo : YONHAP News

Dans un Gocheok Sky Dome plein à craquer et totalement déchaîné, T1 a remporté, dimanche à Séoul, les Worlds 2023 de League of Legends (LoL), en ne faisant qu’une bouché de Weibo Gaming (3-0) en finale.Emmenée par leur capitaine Sang-hyeok « Faker » Lee, l’équipe de LCK, la ligue sud-coréenne de LoL, n’a laissé aucune chance à l’écurie chinoise. Le « toplaner » de T1, Woo-je « Zeus » Choi a d’ailleurs livré des performances exceptionnelles lors des trois parties, et a été logiquement élu MVP de la finale.Les supporters étaient présents à la fois dans le Gocheok Sky Dome, mais aussi sur la place de Gwanghwamun située dans le centre de la capitale, les fans ont bravé le froid pour soutenir leur équipe préférée. Armés de doudounes, de bonnet et de chaufferettes, ils ont vibré aux actions des joueurs de T1. L’événement, qui a, selon les organisateurs, attiré près de 40 000 personnes, avait été préparé en conséquence avec quatre écrans géants installés sur l’esplanade.Avec cette victoire à domicile et devant son public donc, T1 remporte ainsi son quatrième titre de champion du monde sept ans après le dernier. De même pour Faker, qui consolide un peu plus son statut de meilleur joueur de l’histoire.