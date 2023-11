Football : la Corée du Sud bat la Chine 3 à 0

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a battu hier soir la Chine 3 à 0 à Shenzhen, une ville chinoise, dans le cadre du deuxième match des qualifications de la zone Asie à la Coupe du monde 2026.Après les victoires des guerriers Taegeuk contre Singapour, le 16 novembre, et la Chine, le pays du Matin clair conserve sa position la tête du groupe C. C’est notamment Son Heung-min qui a permis à l’équipe nationale sud-coréenne de secouer les filets chinois. L’attaquant de Tottenham a en effet marqué deux buts en première mi-temps. Et en fin de seconde période, le capitaine sud-coréen a délivré une passe au défenseur Jung Seung-hyun, qui a réussi à faire trembler les filets avec une tête.L'équipe nationale rentrera demain en Corée du Sud. Elle se rassemblera de nouveau avant l'ouverture de la Coupe d'Asie des nations au Qatar, en janvier prochain.