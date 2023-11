Sports d'hiver : la saison 2023-2024 commence aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Comme prévu, la saison de ski 2023-2024 démarre aujourd’hui dans la province de Gangwon, située dans le nord-est de la Corée du Sud.Pour accueillir les amateurs de sport d’hiver dans des conditions optimales, le Yongpyong Resort s’est aidé, depuis le 10 novembre, de 100 déneigeuses - dont 30 dernier-cri - pour produire de la neige artificielle. Son plus grand rival, le Phoenix Park a, pour sa part, préparé des pass à prix réduit afin d’attirer un maximum de visiteurs.C’est bien connu, la saison de ski dépend largement des conditions météo, et ses dates d’ouverture et de fermeture peuvent varier au cours de l’hiver. Un responsable du secteur a déclaré que la promesse d’ouvrir ces stations le 24 novembre a pu être tenue grâce à la permanence du temps froid dans la région. Il a également ajouté que les stations s’étaient bien préparées afin de maintenir une qualité de neige excellente tout au long de la saison.