Un séisme de magnitude 4,0 secoue Gyeongju dans le sud-est du pays

Photo : YONHAP News

Un tremblement de terre de magnitude 4,0 s’est produit, ce matin à 4h55, à 19km au sud-est de la ville de Gyeongju dans la province de Gyeongsang du Nord, dans le sud-est du territoire. C’est ce qu’a annoncé Météo-Corée.L’épicentre se situerait à une profondeur de 19 km. Huit secondes après le début du séisme, le gouvernement a envoyé à tous les citoyens un SMS d'urgence signalant un tremblement de terre de magnitude 4,3 avant de rectifier sa première estimation en indiquant une magnitude de 4,0. La secousse a été ressentie non seulement dans la province de Gyeongsang du Nord, mais aussi dans celle de Gyeongsang du Sud et à Busan. En l'espace d'une heure, le premier tremblement a été suivi par cinq répliques, dont la plus forte a été enregistrée vers 5h00, avec une magnitude de 1,5.L'agence nationale des pompiers a indiqué avoir reçu, jusqu'à 5h15, 108 signalements d'habitants ayant ressenti la secousse. Aucun dégât humain et matériel n’a été toutefois signalé.Depuis le début de l'année, 99 tremblements de terre d'une magnitude égale ou supérieure à 2 se sont produits en Corée du Sud. Parmi eux, 14 ont atteint ou dépassé la magnitude 3.Le séisme de ce jeudi est le deuxième plus fort enregistré dans le pays depuis le début de cette année, après celui de magnitude 4,5 détecté au large de la côte est de la province de Gangwon le 15 mai dernier.