K League : plus de 4 millions de spectateurs

Photo : YONHAP News

Le championnat de Corée du Sud de football ou la K League a recensé plus de trois millions de spectateurs – exactement 3,01 millions - cette année. C’est la première fois que ce seuil est dépassé depuis le début des relevés. En 2018, 1,5 million de passionnés du ballon rond s’étaient rendus dans les stades pour encourager leur équipe favorite, et ce chiffre avait déjà augmenté à 2,3 millions en 2019.Par équipe, FC Seoul a réuni le plus grand nombre de supporters. Il est devenu le premier club de football de la K League à attirer plus de 400 000 personnes à ses matchs à domicile en une seule saison.A noter que 47 % de l’ensemble des spectateurs de la saison 2023 étaient des femmes. Il s’agit d’un bond de 15 % par rapport à l’an dernier. Cela s’explique par la qualification de la Corée du Sud pour les huitièmes de final à la Coupe du monde de football 2022. La bonne performance des guerriers de Taegeuk a suscité un nouvel engouement pour ce sport auprès de la gente féminine. A cela se sont ajoutés des événements marketing, tels que des concerts ou des vidéos sur Tiktok entre des joueurs et des idoles, qui ont attisé la curiosité de beaucoup de personnes.