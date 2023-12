Photo : KBS News

La patinoire de la Place de Séoul, installée chaque hiver devant l’Hôtel de ville de la capitale sud-coréenne, ouvrira vendredi ses portes. Une cérémonie d’inauguration est prévue après-demain en présence du maire de Séoul, Oh Se-hoon.Du 22 décembre 2023 jusqu’au 11 février 2024, elle sera ouverte de 10h à 23h tous les vendredis, samedis et jours fériés. Quant aux autres jours, on pourra s’y rendre entre 10h et 21h30.Tous ceux qui désirent y patiner n’auront qu’à payer 1 000 wons, une somme équivalente à 70 centimes d’euro. Au grand bonheur des Séouliens, le prix n’a pas évolué depuis 2004, année de sa mise en service.