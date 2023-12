Football : Lee Kang-in et Kim Min-jae parmi 11 meilleurs joueurs de France et d’Allemagne

Photo : YONHAP News

Lee Kang-in et Kim Min-jae ont été sélectionnés parmi les meilleurs joueurs des ligues professionnelles européennes, par WhoScored.com. Le site, spécialisé dans les statistiques de football, a effectivement publié aujourd’hui l’« équipe de la saison » française, formée des onze joueurs les plus performants de la Ligue 1. Lee y occupe le poste d’ailier gauche en obtenant 7,17 points.Le jeune sportif de 22 ans a quitté l’Espagne pour rejoindre le Paris Saint-Germain cette saison. Il a enregistré deux buts et deux passes décisives en 15 matchs officiels, y compris la saison régulière et la Ligue des champions de l’Union européenne des associations de football (UEFA). L’ace du PSG, Kylian Mbappé, y figure également en tant qu’avant-centre.Quant à Kim qui évolue au Bayern Munich, il a été sélectionné comme défenseur central du championnat allemand Bundesliga. Ayant récolté 71,4 points, il est positionné entre les arrières, Odilon Kossounou et Jonathan Tah, deux joueurs du Bayer Leverkusen.