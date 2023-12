Danuri : premier anniversaire du début de sa mission sur la Lune

Photo : YONHAP News

La sonde lunaire sud-coréenne Danuri fête le premier anniversaire du début de sa mission sur la Lune. En effet, pendant un an, elle nous a envoyé de nombreuses données, dont des images, venant des quatre coins du satellite naturel grâce à sa caméra polarimétrique grand angle.Grâce à elle, la Corée du Sud a pu dessiner une carte très détaillée de la surface de la Lune. Choi Young-jun, docteur à Institut d'astronomie et des sciences spatiales de Corée (KASI), a expliqué que la polarisation permet de distinguer les zones de sable et de graviers. Par exemple, le cratère Tycho, qui se serait formé il y a environ 100 millions d’années, fait 85 km de large. Jeon Moon-jin, un autre chercheur de l'institution, a fait savoir que, grâce à cette caméra haute résolution, des photos de zones où un module pourrait atterrir ont été prises.La première sonde lunaire du pays du Matin clair a récemment échangé des messages de vœux avec le KASI. La technologie utilisée pour cet échange contribuera aux recherches sur les moyens de communication entre la Terre et les sondes spatiales.La Corée du Sud est ainsi devenue le sixième pays à exploiter la Lune après les Etats-Unis et la Chine. Et le monde scientifique s’intéresse de plus en plus à ses données d’observation, qui sont plus détaillées. La revue scientifique Nature a même qualifié, de son côté, que ce premier voyage était un succès. Danuri devait à l’origine terminer sa mission cette année, mais son mandat a été prolongé jusqu’à la fin de 2025. Les données qu’elle a recueillies seront dévoilées, normalement, au premier semestre de 2024.