Séisme au Japon : des vagues de tsunami observées sur la côte est de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Plusieurs secousses sismiques ont frappé le Japon hier après-midi. La plus forte d’entre elles, d’une magnitude de 7,6 sur l’échelle de Richter, s’est produite vers 16h10 dans la péninsule de Noto dans le centre-ouest de l’archipel.Deux heures plus tard, des tsunamis mineurs ont atteint des villes de la côte est de Corée du Sud, comme Namhangjin, Mukho et Sokcho. De légères vagues de 20 à 85 cm y ont été observées.C’est la première fois en 31 ans que ces lames de tsunami affectent le littoral oriental du pays du Matin clair. Jusqu’à présent, ces raz-de-marée ont touché le territoire sud-coréen à quatre reprises. Le plus dévastateur avait suivi le séisme au large de la préfecture d’Akita au Japon en mai 1983. La magnitude était de 7,7. A l’époque, des vagues géantes de plus de deux mètres avaient été constatées au port de Mukho. La secousse du Jour de l'An est d’une ampleur similaire à celle d’il y a quarante ans, mais cette fois, les vagues sont plus de deux fois moins hautes. Une différence qui s’explique par l’épicentre du tremblement de terre et sa profondeur sous-marine.Un expert sud-coréen en la matière a détaillé deux facteurs susceptibles de provoquer des tsunamis : l’intensité d’un séisme doit être supérieure à 7 et son foyer se situer à plus de 1 000 mètres de profondeur. Or, hier, la plus forte secousse n’est pas survenue sous l’eau.Quoi qu’il en soit, les vagues pourraient durer pendant plus de 24 heures et prendre encore de la hauteur. Une précaution particulière est donc de mise.