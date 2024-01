Réchauffement climatique : vers des vagues de chaleur et de précipitations plus intenses

Photo : YONHAP News

En raison des effets du réchauffement climatique, des phénomènes météorologiques anormaux se succèdent à travers le monde.La Corée n'y fait pas exception : après avoir souffert de fortes pluies localisées l'année dernière, elle a également enregistré la température moyenne la plus élevée de son histoire. Cette dernière devrait encore augmenter en 2024, ce qui suscite de grandes inquiétudes sur les potentiels évènements météorologiques extrêmes et leur augmentation.Dans le détail, en 2023, la température nationale moyenne était de 13,7°C. C’est une hausse de 0,8°C par rapport à 2022. Pourtant, cette dernière avait déjà enregistré la température la plus élevée depuis le début des observations à l'échelle nationale en 1973. Autrement dit, ce triste record a encore été battu l'année dernière.Ces températures élevées ont de nombreuses conséquences sur le climat. Un exemple parmi d’autres : elles entraînent de fortes pluies. En effet, un mercure élevé favorise l’évaporation de l’eau présente dans le sol. Cette vapeur se retrouve ensuite dans l’air et retombe sous forme de précipitations. Ces dernières étaient d'environ 1 740 mm, la troisième mesure la plus élevée jamais enregistrée.Le problème est le suivant : ce n’est que le début. Ham Yu-geun, professeur au département des sciences de la terre et de l'environnement à l'Université Nationale de Jeolla du Sud, explique que le phénomène El Niño entraînera des précipitations extrêmes, sans parler de la fréquence des vagues de chaleur qui pourrait elle aussi augmenter.Malgré ces constats sans appel, des efforts restent à fournir. La Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à laquelle la Corée a participé à la fin 2023, a emboîté le pas à certains changements nécessaires. Cependant, elle s'est uniquement contentée d'appeler à une transition vers l'abandon des énergies fossiles.