L’ère IA : entre attentes et inquiétudes

Avec l’apparition de ChatGPT en novembre 2022, l’intelligence artificielle, ou l’IA, occupe de plus en plus de place dans le milieu professionnel tout comme dans le quotidien en Corée du Sud.Dans le milieu audiovisuel, par exemple. En bas de la scène d’un concert de k-pop, on installe une petite caméra. Cette dernière filme à la fois l’ensemble du plateau et les gestes, tout comme les expressions faciales de chaque membre du groupe d'idoles, jusqu’à réaliser une vidéo de style « fan-cam ». Le plus grand avantage de ces nouvelles technologies, c’est que la durée de réalisation des tâches est raccourcie : de 60 à 10 minutes. Lee Yoon-jae, directeur-adjoint du service AX de la KBS, explique que l’IA peut désormais remplacer les êtres humains pour ce genre de montage jugé « laborieux » et qui fait fuir les employés.Comme un secrétaire chevronné, l’intelligence artificielle peut aussi vous résumer facilement un contrat compliqué. Récemment, une « IA portable », qu’on peut installer sur un ordinateur ou téléphone portable, a vu le jour. Pour Im Jung-geun, qui dirige une société de développement, le plus grand atout de ce service est d’aider son utilisateur à accomplir la tâche rapidement et ce, avec moins d’erreur.Il faut donc admettre que la révolution technologique nous a permis de vivre plus facilement, et d’accomplir nos tâches de manière plus efficace. Pourtant, revers de la médaille. L’IA est menaçante. Elle peut tout d’abord prendre l’emploi de l’Homme. Les problèmes de droits d’auteur tout comme de confiance ne sont pas toujours résolus non plus. Le professeur Yoo Chang-dong de l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies, plus connu sous son acronyme de KAIST, affirme, en effet, que l’IA peut avoir des jugements subjectifs. Des solutions pour y faire face sont alors nécessaires. Ceux ou celles qui exercent des métiers qui risquent de disparaître doivent aussi s’y préparer.