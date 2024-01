Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a battu le Bahreïn, hier soir, 3 à 1 dans le cadre de la Coupe d’Asie de la Confédération asiatique de football au Qatar.On doit la victoire des guerriers de Taegeuk à Lee Kang-in, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui a inscrit un doublé. Le premier but a été marqué à la 56e minute. Le second, une dizaine de minutes plus tard.Le prochain match des hommes de Klinsmann est prévu pour le 20 janvier, ce samedi donc. Ils affronteront les Jordaniens.