Ordinateur quantique : la guerre pour la suprématie

Les ordinateurs quantiques sont destinés à être les ordinateurs du futur, surpassant les supercalculateurs actuels. Grâce à leur capacité à traiter beaucoup plus d'informations que les appareils conventionnels, ils représentent une innovation technologique révolutionnaire capable de transformer radicalement l'industrie actuelle.La partie inférieure d'un modèle d'ordinateur quantique de 50 qubits, appelée « puce », est au cœur de cette technologie. Contrairement aux engins classiques qui effectuent des opérations en bits, les ordinateurs quantiques peuvent représenter de nombreuses valeurs entre 0 et 1, et cette unité d'opération est appelée « qubit ».Récemment, le gouvernement a dévoilé un de ces ordinateurs de 20 qubits capable de traiter en une seule opération des calculs que les ordinateurs conventionnels traitent en environ un million de cycles. En raison de cette vitesse et de cette capacité de traitement exceptionnelles, ce procédé est observé avec attention dans le domaine des technologies avancées.Ham Jae-gyun, directeur exécutif de l'Association coréenne de l'industrie quantique, déclare qu’à travers cette technologie, des domaines tels que la conduite autonome et de nombreux autres peuvent être connectés.Les Etats-Unis ont réussi à trouver de nouveaux matériaux grâce à l'ordinateur quantique, tandis que la Chine a déjà développé une puce informatique de 72 qubits. Bien que le niveau du pays du Matin clair soit encore au stade primaire, le gouvernement a pour objectif de développer une capacité de 50 qubits d'ici l'année prochaine.De plus, d'ici 2035, un investissement massif de 3 000 milliards de wons est prévu, soit plus de 2 milliards d’euros, avec une expansion significative de la main-d'œuvre de recherche en collaboration avec les entreprises concernées.