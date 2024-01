Séoul, Washington et Tokyo félicitent l’accord de la coopération quantum

Photo : KBS News

Les conseillers à la sécurité nationale de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon ont félicité jeudi l’accord de la « coopération quantum » conclu entre l’université nationale de Séoul, celle de Chicago et celle de Tokyo. Ils ont également publié une déclaration commune exprimant leur soutien.Les présidents de ces établissements d’enseignement supérieur avaient signé, lors du Forum de Davos, une lettre d'intention de coopération quantique entre eux. L’objectif : renforcer les échanges académiques et les collaborations dans la recherche.Pour rappel, les dirigeants des trois pays avaient convenu, lors du sommet de Camp David en août 2023, de coopérer dans le domaine de l’informatique quantique et de promouvoir la recherche conjointe dans les domaines de technologies de pointe. Ils avaient envisagé de le faire, notamment, par le biais de leurs instituts de recherche nationaux. En décembre dernier, le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, l'Administration nationale de la sécurité nucléaire (NNSA) des Etats-Unis et le Conseil de l'innovation scientifique et technologique du Japon avaient conclu une convention-cadre de coopération à ce sujet.Les trois conseillers à la sécurité nationale ont aussi prévu que leurs pays, leaders en matière d'investissement dans la recherche et le développement, réaliseraient de nouveaux progrès grâce à cette collaboration. Ils ont également estimé que ce partenariat innovant contribuerait à traverser une nouvelle ère de transition de l'innovation technologique.