L’industrie spatiale : nouvel objectif des startups

Photo : KBS News

Avec le troisième lancement réussi de la fusée spatiale « Nuri » en mai dernier, l’objectif de la Corée du Sud de devenir une puissance spatiale semble en bonne voie de réalisation. De nombreuses startups se développent dans ce domaine, créant, en effet, de nouvelles technologies, mais aussi une concurrence féroce. Leur objectif est simple : se démarquer par leur innovation et acquérir une reconnaissance internationale.Une fusée de 16 mètres de long s'envole. Il s'agit d'un lanceur spatial développé de manière indépendante par une startup nationale. Son temps de vol est de 4 minutes et 33 secondes. Innospace a attiré l’attention des investisseurs et des acheteurs en développant une technologie permettant d’utiliser l’ensemble des combustibles de la fusée, qu’ils soient solides ou liquide. En parallèle, elle a travaillé sur la compétitivité de ses prix.Kim Soo-jong, PDG de la startup, a expliqué au micro de la KBS que c’est en réduisant le nombre de pièces de la machine que les ingénieurs ont permis de garantir un prix plus bas que chez la concurrence. Il a ajouté qu’à mesure que l’intérêt pour cette technologie augmente, les exportations se profilent également à l’horizon pour la jeune entreprise.Sur un autre site, des chercheurs de Nara Space, une autre startup nationale, sont en cours d’assemblage d’un petit satellite de la taille d'un four à micro-ondes. Ce dernier a été lancé avec succès à la fin de l'année dernière. Ce fut une réussite : à présent, il voyage à travers l’espace et envoie des informations qu’il collecte au fur et à mesure.Park Jae-pil, le PDG, explique quant à lui que son équipe de recherche a fait beaucoup d’efforts afin de simplifier le processus de fabrication de l’engin. Ainsi, ce satellite bon marché est facilement accessible aux entreprises privées qui souhaiteraient le lancer.En Corée du Sud, il existe une quarantaine de startups aérospatiales nationales, et elle ne représente qu’environ 9 % de toutes les entreprises du secteur.Kim Young-min, secrétaire général de l'Association coréenne de promotion des technologies spatiales, explique qu’il est important d’accompagner ces nouvelles entreprises étape par étape et qu’un système de conseil est nécessaire au développement du secteur. Selon lui, il est également nécessaire pour toutes ces startups de vérifier si l’idée commerciale est réalisable avant de se lancer.La taille de l’industrie aérospatiale augmentera d’ici 2040 et devrait avoisiner les 1 000 milliards de dollars.