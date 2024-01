Agence spatiale sud-coréenne : dynamisation des projets de coopération avec l’Europe

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen, en prévision de la création de son Agence spatiale, lance officiellement des projets de coopération avec des institutions européennes du secteur.Jo Sung-kyung, vice-ministre des Sciences et des Technologies, a visité l'Agence spatiale européenne (ESA) à Paris, ainsi que le Centre national d'études spatiales (CNES) en France, pour discuter des moyens concrets de coopération bilatérale.Selon des informations révélées lors de la rencontre avec Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA, la vice-ministre a examiné l'état actuel de la collaboration dans ce domaine entre la Corée du Sud et l'Europe et a convenu de la mise en place d'un comité de travail pour des discussions pratiques.Au cours de cette réunion, en plus d’Aschbacher, le directeur général du Bureau international des affaires juridiques et le chef des relations extérieures de l'ESA étaient présents. Ils ont discuté des sphères de coopération possibles tels que la coexistence et l'interopérabilité des systèmes de navigation par satellite (KPS - Galileo) entre la Corée et l'Europe. Il ont également échangé sur le partage de données via les réseaux de communication spatiale profonde détenus respectivement par les deux côtés.Notamment, lors de sa visite au CNES en France, les participants ont exprimé leur accord sur la nécessité de renforcer le Forum spatial France-Corée, organisé depuis 2016 pour consolider la coopération spatiale entre ces deux nations. Ils ont convenu d'en faire une plateforme permettant aux start-ups et aux entreprises des deux pays d'échanger entre elles.