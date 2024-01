Forfaits mobiles low coast : un défaut de sécurité sur 43 sites dédiés aux abonnements

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Science et des TIC a ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile, qui proposent des forfaits low coast, de renforcer la sécurité de leur système de vérification d’identité.Un officiel du ministère a déclaré à la KBS avoir trouvé un défaut de sécurité, au deuxième semestre, dans le processus d’abonnement en ligne. La Police, l’Agence coréenne de l'Internet et de la sécurité (KISA) et bien sûr les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile sud-coréens, SKT, KT et LG Uplus, se retroussent donc les manches pour enquêter. Un total de 43 sites Internet sont concernés.En général, un client passe par deux étapes pour souscrire un forfait. Son nom est d’abord vérifié avec une pièce d’identité, et, encore une fois, grâce à ses identifiants de sites Internet, tels que Naver et Kakao. Cependant, le piratage lors de la deuxième étape était facile. Certains smartphones, mis en service par piratage, ont même été utilisés pour des hameçonnages par la voix.Une enquête a donc été lancée par la police régionale de Séoul.