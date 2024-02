Fuite d’eau de Fukushima : Séoul ne détecte aucun changement de radioactivité

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen s’est exprimé, hier, sur la fuite d'eau radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. En effet, mercredi matin, 5,5 tonnes de liquide contaminé avaient été détectés dans des tuyaux d’échappement. La Commission de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC) a annoncé que Tokyo et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) l’avaient informée de cet incident le jour même. Elle a également expliqué que cette fuite n’a pas vraiment de rapport direct avec le déversement des eaux contaminées dans les océans. Et ce, d’autant qu’elle s'est produite avant le traitement par un système appelé ALPS. Ce dernier a pour fonction d’enlever la plupart des substances radioactives des liquides.Kim Sung-kyu, chef du bureau de la réglementation nucléaire, a affirmé que la surveillance avait été renforcée, mais que la radioactivité environnementale se maintenait à un niveau habituel. Selon lui, Séoul a réclamé à l'autorité japonaise de régulation nucléaire (NRA) des informations détaillées, telles que la raison de la fuite. Il compte d’ailleurs les rendre publiques dans les plus brefs délais.