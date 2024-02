Football : Klinsmann finit par être licencié

Photo : YONHAP News

La Fédération coréenne de football (KFA) a finalement limogé le sélectionneur de l'équipe nationale Jürgen Klinsmann. Hier, son comité a demandé le licenciement en l’accusant d’être responsable de la baisse de la performance des joueurs sud-coréens dans la Coupe d’Asie qui a pris fin le 10 février. C’est lors d’une réunion convoquée aujourd’hui que le président de la KFA, Chung Mong-gyu, a pris la décision finale.Klinsmann, star mondiale de football autrefois, a vu sa compétence de dirigeant souvent contestée au pays du Matin clair. Ses séjours fréquents à l’étranger étaient eux aussi source de polémiques. De plus, il a récemment été révélé que certains des principaux guerriers de Taegeuk étaient en conflit, notamment Son Heung-min et Lee Kang-in. L’entraîneur allemand a donc là aussi été critiqué pour son manque de gestion de ses hommes.Lors de sa discussion avec le comité d’hier, Klinsmann n’a pas reconnu l’inefficacité, voire l’absence de ses tactiques de jeu. Il s’est contenté de prétendre que c’était la discorde des footballeurs qui avait influencé le résultat de la compétition. L’assemblée a cependant estimé qu’il sera désormais difficile de miser sur son leadership.Un an après avoir pris les rênes de la direction des guerriers de Taegeuk, l’entraineur doit donc quitter son poste. Son successeur sera déterminé sans tarder, d’autant que l’équipe sud-coréenne affrontera les Thaïlandais, le mois prochain, lors du deuxième tour des qualifications asiatiques de la Coupe du Monde 2026.