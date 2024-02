Courte piste : Park Ji-won et Kim Gil-li terminent leur saison au premier rang du classement

Photo : YONHAP News

Les patineurs sud-coréens de vitesse sur piste courte, Park Ji-won et Kim Gil-li, ont remporté chacun le globe de cristal décerné au mieux classé de leur discipline chez les hommes et les femmes.Park a décroché lundi une médaille d’or au 1 000 m masculin de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Gdansk, en Pologne. Il a ensuite ajouté une en argent à son palmarès, au relais 5 000 m en compagnie de Kim Gun-woo, Jang Sung-woo et Kim Tae-Sung. Avec ces deux médailles, Park a devancé le Canadien Steven Dubois, s’emparant de la première place au classement général pour cette saison avec 1 071 points. Il a ainsi remporté le globe de cristal pour la deuxième année consécutive.Kim a, quant à elle, franchi la ligne d’arrivée deuxième au 1 000 m féminin et au relais 3 000 m. Elle s’est assurée pour la première fois le globe de cristal avec 1 211 points. Elle a récolté, pour cette saison, au total, sept médailles d’or.