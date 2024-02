Pyongyang fustige le voyage de Julie Turner à Séoul

Photo : YONHAP News

Le régime de Kim Jong-un s’énerve et s’en prend à la représentante spéciale du département d’Etat américain pour les droits de l’Homme en Corée du Nord.Julie Turner est actuellement en visite à Séoul à l’occasion du dixième anniversaire de la publication d’un rapport d’une Commission d’enquête des Nations unies (COI) sur les droits humains au nord du 38e parallèle. Elle en a profité pour rencontrer, notamment, le ministre de la Réunification et pour visiter Hanawon, centre d’accueil qui prépare les transfuges nord-coréens à leur nouvelle vie au Sud.Dans son éditorial publié aujourd’hui, l’agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, a dénoncé un « deux poids deux mesures » des Etats-Unis en matière de droits fondamentaux.Selon le média d’Etat, Washington affiche une attitude contradictoire en fonction des nations, en les regroupant en deux groupes : les pro et les contre-USA. Et ce alors que le plus urgent pour la communauté internationale est de protéger la vie des Palestiniens de Gaza.Toujours d'après la KCNA, « les droits humains, qui ne sont pas basés sur l’autonomie et la force d’un pays, ne sont qu’un simple château de sable ». La Corée du Nord n’aurait pas échappé, elle non plus, au même malheur que ces Palestiniens, si elle n’avait pas réussi à défendre sa souveraineté et à renforcer ses capacités d’autodéfense.