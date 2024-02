Washington : une attaque nucléaire de la part de Pyongyang fera l’objet d’une réponse écrasante

Photo : YONHAP News

La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie constitue à la foi de sérieuses préoccupations et une menace grave. C’est ce qu’a annoncé, hier, la sous-secrétaire d'Etat américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale.Bonnie Jenkins a prononcé ces propos lors d’une entrevue organisée par The Korea Society à New York. Pour justifier ses propos, elle a évoqué le fait que la collaboration Pyongyang-Moscou déstabilise la situation de la péninsule coréenne. Elle offre également à la Russie plusieurs moyens pour continuer ses combats en Ukraine. L’officielle a expliqué que de telles transactions violaient les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les sanctions américaines. Avant d’ajouter que les alliés et les pays partenaires des USA coopèrent afin d’exprimer clairement leurs préoccupations à ce sujet.En ce qui concerne les mesures à prendre contre le royaume ermite, la sous-secrétaire a fait savoir que la communauté internationale coopérait pour faire entendre sa voix sur l’importance du respect des résolutions du Conseil de sécurité. Elle a également indiqué qu’elle cherchait des moyens de bloquer ces transactions.Quant aux récents propos menaçants de la Corée du Nord, Jenkins a affirmé qu’aucune attaque nucléaire contre les Etats-Unis et leurs alliés de la part de la Corée du Nord ne seraient tolérée. Cela entraînera, selon elle, la fin du régime de Kim Jong-un. Elle a ensuite souligné qu'une éventuelle attaque nucléaire contre le Sud ferait l’objet d’une réponse rapide, écrasante et ferme.