Pyongyang pourrait créer un nouveau poste de vice-ministre des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord intensifie ses mesures d'abolition des organisations intercoréennes. Dans ce contexte, elle pourrait créer un nouveau poste de vice-ministre des Affaires étrangères chargé des relations intercoréennes. C’est à dire des travaux originellement effectués par le Front uni en charge des affaires sud-coréennes. Il est possible que Ri Son-gwon, directeur de ce dernier, soit ainsi nommé pour cette nouvelle fonction.C’est ce qu’a annoncé, ce matin, Ko Young-hwan, conseiller spécial du ministre sud-coréen de la Réunification. Il a prononcé ces mots lors d’un forum d’urgence ayant pour thème « Stratégies de réponse à la dissolution des organisations intercoréennes par la Corée du Nord ». Ko est un ancien diplomate du pays communiste qui a fait défection au Sud.Plus tôt, le 1er janvier dernier, Pyongyang avait tenu une réunion consultative pour restructurer les organisations intercoréennes. La ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui, et Ri Son-gwon y étaient présents. Les médias d’Etat avaient alors désigné ce dernier comme « directeur chargé des affaires sud-coréennes » sans mention de titre officiel. Cela avait alors laissé entendre que le Front uni en charge des affaires sud-coréennes avait été dissous.Selon Ko, il est possible que les vétérans du Front soient intégrés dans des institutions comme le Bureau de l'unification nationale du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, à l’avenir, ce ministère assumerait probablement les fonctions précédemment remplies par le Front, telles que les échanges intercoréens, les contacts, l’autorisation de contact, les dialogues et l’aide humanitaire.Au Nord, les organisations et les groupes intercoréens ont été dissous, depuis que Kim Jong-un a qualifié son rapport avec le Sud de « relations entre pays belligérants » à la fin de l'année dernière.Le conseiller spécial a analysé que le changement brusque de politique du dirigeant nord-coréen concernant la réunification était lié à la montée croissante de l’influence de la culture pop sud-coréenne. En effet, il orienterait maintenant ses mesures afin d’endiguer les effets culturel, psychologiques et idéologiques de cette dernière sur ses habitants.