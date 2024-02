Paris 2024 : l'équipe féminine de football de Corée du Nord participe aux qualifications

Photo : YONHAP News

L'équipe nord-coréenne de football féminin est arrivée au Japon, hier, pour participer aux qualifications finales des Jeux Olympiques de Paris 2024.Les joueuses et les membres du personnel ont suivi un itinéraire contrôlé à l'aéroport sans faire de commentaires particuliers.À l'arrivée à l'aéroport de Haneda, des dizaines de personnes - semblant être des responsables de l'Association générale des Coréens résidant au Japon - se sont rassemblées pour applaudir et saluer les joueuses en agitant des drapeaux nord-coréens.L'équipe nationale nord-coréenne est arrivée dans l’archipel aux environs de 22 heures hier, via le Qatar, après avoir disputé une première rencontre contre le Japon en Arabie saoudite le 24 février. Il s'est terminé par un nul 0-0, et ce mercredi, au stade national de Tokyo, le match retour déterminera l'équipe qui se qualifiera pour les phases finales des Jeux Olympiques.Selon l'agence de presse, c'est la première visite d’athlètes nord-coréens sur le sol japonais depuis cinq ans. La dernière remonte aux championnats du monde de patinage artistique de l’Union internationale de patinage (UIP) qui s'est tenu à Saitama en mars 2019.Le gouvernement japonais interdit généralement l'entrée des ressortissants nord-coréens en raison des sanctions imposées après les tirs de missiles par la Corée du Nord. Cependant, il a été signalé que l'entrée de l'équipe nationale nord-coréenne de football a été autorisée en raison de la reconnaissance d'un cas particulier dans le domaine des échanges sportifs.