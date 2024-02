Lee Shin-hwa promet des efforts pour le retour des prisonniers de guerre retenus au Nord

Photo : YONHAP News

L’ambassadrice sud-coréenne pour la coopération internationale en matière de droits de l’Homme en Corée du Nord, Lee Shin-hwa, a rencontré, hier, deux anciens combattants de la guerre de Corée.Il s’agit de Lee Dae-bong et Kang Hee-yeol, âgés de 93 et 91 ans respectivement. Ces anciens prisonniers de guerre sud-coréens sont retournés chez eux après avoir été retenus en captivité dans le pays communiste.L'ambassadrice est allée les voir à leur domicile. A cette occasion, elle a promis de faire de grands efforts afin de rapatrier les ex-prisonniers de guerre sud-coréens, détenus toujours au nord du 38e parallèle. Tout cela en travaillant main dans la main avec les pays partenaires de Séoul et les Nations unies.L’émissaire s’est également engagée à se pencher sur de nouvelles mesures afin de mieux prendre soins des anciens vétérans rentrés après avoir subi le même sort. Des responsables du ministère de la Défense étaient eux aussi présents à la rencontre.Pour rappel, Lee Dae-bong avait été capturé en 1953 par les troupes chinoises, qui combattaient alors aux côtés du Nord. A l’époque, il avait 22 ans. Puis, il a été contraint de travailler dans la mine de charbon d'Aoji, avant de s’évader et d’arriver au Sud en 2006. Quant à Kang, il avait été fait prisonnier de guerre en 1951, à l’âge de 18 ans. Il a passé la grande partie de sa vie dans une ferme coopérative, située à Sinchon dans le sud-ouest du territoire nord-coréen. Il a regagné le Sud en 2009.Sachez qu’un total de 80 anciens combattants sont retournés au Sud après l’armistice de 1953. Seuls neuf d’entre eux sont en vie.