Corée du Nord : les usines des armes exportées vers la Russie tournent à plein régime

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fait tourner à plein régime ses usines fabriquant des armes à exporter vers la Russie. Et ce, en dépit des difficultés qu’elle peut rencontrer.D’après les autorités militaires de Séoul, 30 % de plusieurs centaines d’usines d’armement du pays communiste sont actuellement opérationnelles. Celles construisant les munitions à livrer à Moscou en font partie.Lors d’un échange avec les journalistes, hier, le ministre sud-coréen de la Défense a précisé que ces six derniers mois, le régime de Kim Jong-un aurait livré une cargaison de 6 700 conteneurs à son allié russe. Ceux-ci auraient pu transporter l’équivalent de trois millions d’obus d’artillerie de 152 mm, ou encore de plus de 500 000 canons de 122 mm. Selon Shin Won-sik, si Pyongyang avait vendu à Moscou ces projectiles, tous deux confondus, l’expédition correspondrait à plusieurs millions d’obus.Le chef de la défense a également expliqué que la Russie a fourni, en contrepartie, au royaume ermite les composants d’armes et de la nourriture. Il a ensuite ajouté que plus la Russie est dépendante des obus nord-coréens, plus elle transfère au Nord ses technologies, comme celles des satellites.Questionné sur la raison pour laquelle Pyongyang multiplie les tirs d’essai de ses missiles de croisière, le ministre Shin a répondu que ces opérations auraient pour enjeu de tester les armes à exporter vers Moscou et de se livrer à des provocations aux alentours de la frontière sud-coréenne.A propos de l’objectif du développement de missiles nord-coréens, l’ancien général s’est dit certain qu’il s’agit d’y embarquer des têtes nucléaires.Enfin, le ministre prévoit que le Nord pourrait lancer son nouveau satellite espion, avant que le Sud ne fasse de même, la première semaine d’avril.