Football : Hwang Sun-hong nommé entraîneur par intérim de l'équipe nationale

Photo : YONHAP News

Le nouvel entraineur de l’équipe nationale de football a enfin été nommé. Et ce, à moins d’un mois de la rencontre avec la Thaïlande dans le cadre des qualifications pour la région Asie de la Coupe du monde de football 2026. Il s’agit de Hwang Sun-hong, actuellement sélectionneur de l’équipe nationale U-23.Cette décision a été annoncée hier, à l'issue de la troisième réunion du comité de la KFA tenue à Séoul. L’institution devait désigner le remplaçant de Jürgen Klinsmann, renvoyé il y a peu suite à la défaite contre la Jordanie en demi-finale de la Coupe d'Asie 2023 des guerriers de Taegeuk.Hwang est connu en tant qu’ancien attaquant de l’équipe nationale. Après sa retraite sportive, il a dirigé trois clubs de la première ligue de Corée, la k-league : le Busan IPark, les Pohang Steelers et le FC Seoul.Maintenant sélectionneur par intérim de l'équipe nationale, l’ancien joueur va devoir assumer la direction de deux équipes à des moments cruciaux. Les seniors pour les Mondiaux, et les U-23 pour les JO de Paris 2024.