Droits humains au Nord : Séoul appelle les pays membres de l’Onu à y porter plus d’intérêt

Photo : YONHAP News

La deuxième vice-ministre des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à accorder plus d'attention aux questions des droits de l’Homme en Corée du Nord.Lors de la 55e session du Conseil des droits de l’Homme de l’Onu, tenue mardi à Genève, Kang In-seon a rappelé que les nord-Coréens qui regardent des séries sud-coréennes sont très sévèrement punis, voire même condamnés à mort. Pyongyang ne se sert de ses ressources, selon elle, que pour développer ses armes de manière illégale, délaissant les droits fondamentaux de ses habitants. Elle a aussi exprimé ses inquiétudes par rapport au rapatriement des transfuges nord-coréens par la force. Avant d’appeler les pays membres de l’organisation à respecter les principes d’interdiction de rapatriement forcé.Séoul a mis, de son côté, en avant ce sujet durant la réunion, car cette année marque le dixième anniversaire de la publication du rapport de la Commission d'enquête (COI) de l’Onu sur les droits de l'Homme en Corée du Nord.La diplomate sud-coréenne s’est aussi entretenue avec le chef des droits humains de l'Onu, Volker Türk. Ils ont discuté de la situation au nord du 38e parallèle et des mesures visant à améliorer la coopération entre le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (OHCHR) et la Corée du Sud.