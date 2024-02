L’Asean-Korea Music Festival 2024 se tiendra au premier semestre en Corée du Sud

Photo : KBS

L’Asean-Korea Music Festival (ROUND) 2024 se tiendra au premier semestre en Corée du Sud. Il sera organisé par la KBS et sponsorisé par le secrétariat de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean).Lancé en 2020, ce rendez-vous musical permet au pays du Matin clair et aux dix membres de l’organisation d’échanger et de communiquer à travers la musique. Sa dernière édition, tenue en 2023, à Jakarta, a rencontré un grand succès, réunissant plus de 12 000 spectateurs.Avant le festival de cette année, un forum sur la vision et le potentiel de la musique sud-coréenne et d’Asie du sud-est se déroulera les 5 et 6 mars à Séoul. La KBS présentera, de son côté, « Vertigo », sa solution d’intelligence artificielle (IA). Elle proposera aussi des programmes de visite dans ses émissions musicales aux experts en musique et aux artistes des pays participants.Les informations sur le forum et les concerts à venir sont disponibles sur le site internet et sur les comptes de réseaux sociaux du festival. Ce dernier sera aussi diffusé sur la chaîne YouTube de KBS World.