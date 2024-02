Football féminin : l’équipe nationale nord-coréenne n’ira pas à Paris 2024

Photo : YONHAP News

L'équipe nationale de football féminin de Corée du Nord s’était rendue au Japon pour jouer le match retour des qualifications pour les JO 2024. Cependant, elle est rentrée au royaume ermite bredouille puisqu’elle a été battue 2 à 1 par les joueuses japonaises au stade national de Tokyo mercredi soir. Le match aller s’était déroulé en Arabie Saoudite, et les nord-coréennes s’en étaient tirées avec un nul. Cependant, c’est le Japon qui a fini par se qualifier pour Paris 2024 grâce au cumul des résultats des deux matchs.Le Rodong Sinmun, le journal officiel du parti des travailleurs, n’a que très brièvement et rapidement annoncé l'issue de la rencontre : « le deuxième match entre l'équipe coréenne et l'équipe japonaise de football féminin pour Paris 2024 a eu lieu au Japon le 28 février. Ça a été une bataille acharnée qui s’est terminée par un score de 2 à 1 », a-t-il déclaré. C’est tout ce que contenait la nouvelle. Aucune mention, donc de termes tels que « victoire » ou « défaite ». La qualification du Japon et la confirmation de l'élimination de la Corée du Nord n'ont pas non plus été mentionnées.