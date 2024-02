IFPI : « FML » de Seventeen album le plus vendu au monde en 2023

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Seventeen, du label Pledis de HYBE, a battu un nouveau record l’année dernière : son dixième EP, « FML », a été l'album le plus vendu dans le monde. C’est ce qu’a annoncé la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI).Dévoilé mardi, le « Global Album Chart 2023 » de l’organisation a révélé que « FML » était passé devant Morgan Wallen avec « One Thing At A Time » ou encore Taylor Swift. Dans le détail, en 2023, les ventes combinées d'albums du groupe aux treize membres ont dépassé les 16 millions d'exemplaires. Et ce, rien qu’avec « FML » et « Seventeenth Heaven ».L’IFPI est un organisme syndical international fondé en 1933 en Suisse. Son principal rôle est de faire respecter les droits d’auteurs dans l’industrie du disque à l’échelle mondiale. Rassemblant plus de 8 000 labels du monde entier, il établit son classement annuel en se basant sur les streaming payants et les téléchargements de singles, entre autres.