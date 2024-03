Prix Emile Guimet de littérature asiatique : le roman « Impossibles adieux » de Han Kang lauréat

Le roman « Impossibles adieux » de l’auteure sud-coréenne Han Kang a été sélectionné lors de la 7e édition du prix Emile Guimet de littérature asiatique. Le jury a choisi cet ouvrage coréen traduis en français parmi les trois finalistes dans la catégorie « roman » et a décerné hier le prix. Dans un communiqué de presse, il a expliqué avoir choisi cette œuvre en raison de l'expression sobre de Han Kang et de l'universalité de son sujet.Le prix littéraire Emile Guimet est décerné par le Musée national des arts asiatiques - Guimet en France et sélectionne chaque année une œuvre littéraire contemporaine d'Asie publiée en français. En 2018, Hwang Sok-yong l'a remporté avec « Au soleil couchant ».Le président du jury, Laurent Audemer, a ajouté lors de la cérémonie de remise des prix que l'ensemble des examinateurs a unanimement salué la qualité exceptionnelle du livre de Han Kang. Cette dernière n'a malheureusement pas pu assister à la cérémonie en raison d'engagements préalables.Le roman « Impossibles adieux » aborde la tragédie du 3 avril 1948 à Jeju du point de vue de trois femmes. La protagoniste, Gyeong-ha, se rend dans la maison vacante de son amie In-seon dans la province insulaire, hospitalisée après un accident, pour revisiter un douloureux passé lié aux souvenirs de la mère d'In-seon.Le roman, traduit par Choi Kyung-ran et Pierre Bisiou, a été publié en août de l'année dernière en France. Et en novembre, il avait déjà remporté l'un des quatre grands prix littéraires français, le Prix Médicis étranger.