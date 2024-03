Le transport d'armes nord-coréennes vers la Russie semble être suspendu

Photo : YONHAP News

Des navires présumés transporter des armes de la Corée du Nord vers la Russie ont arrêté leurs voyages depuis la mi-janvier, selon plusieurs observateurs.Le média américain spécialisé dans l’actualité nord-coréenne, NK News, a rapporté hier, en se basant sur l'analyse d'images satellites, que des navires apparemment utilisés pour acheminer des armes du royaume ermite vers son allié, depuis la zone portuaire de Naseon vers Vladivostok, n'ont plus été repérés.Les bateaux russes suspectés sont le Lady R, l'Angara, le Maia 1 et le Maria, tous étant soumis à des sanctions américaines en raison de leur implication dans le transport d'armes nord-coréennes destinées à la guerre en Ukraine. Ils ont régulièrement circulé entre le port de Najin et la base navale de Dunaï en Russie, transportant apparemment des conteneurs de munitions et d'autres fournitures militaires entre août et décembre de l'année dernière.Depuis le lancement de cette opération via l'itinéraire Najin-Dunaï en août 2023, NK News a constaté que ces quatre navires russes ont visité la Corée du Nord à 32 reprises avant de cesser leurs activités autour du 20 décembre.Cependant, le média américain a déclaré que les raisons de cette interruption, potentiellement des problèmes de production d’armes au nord du 38e parallèle, sont incertaines.