Washington : Pyongyang est doté de capacités de guerre électronique

Photo : YONHAP News

Alors que la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l’Iran élargissent leur coopération militaire, les Etats-Unis risquent de mener des guerres simultanées avec plusieurs pays dotés de l’arme nucléaire. C’est ce qu’a averti le chef du Commandement stratégique américain hier lors d’une audience de la commission militaire du Sénat.Selon Anthony Cotton, Washington est confronté à un défi qu’il n’a jamais connu auparavant, et il fait face actuellement à ses deux homologues nucléaires, à savoir Moscou et Pékin. Il a ajouté que si on y combinait le développement des missiles de Pyongyang, les ambitions nucléaires de Téhéran et le renforcement de leurs relations, le calcul stratégique deviendrait encore plus complexe à plusieurs niveaux.Le commandant américain a notamment affirmé examiner la nature réelle des relations d’affaires entre la Corée du Nord et la Russie et les avantages que la première pourrait en tirer.Stephen Whiting, patron du Commandement spatial des Etats-Unis, quant à lui, a déclaré que le régime nord-coréen avait déjà démontré ses capacités de guerre électronique qui pourraient potentiellement affecter le système spatial. Il a toutefois précisé que ce dernier ne dispose pas encore d'une force militaire équipée pour les opérations spatiales.