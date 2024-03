K-pop : Twice arrive à la première place du Billboard 200 avec « With YOU-th »

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les fans de k-pop. Le girls band Twice est arrivé premier du classement « Billboard 200 » avec son treizième mini-album intitulé « With YOU-th ». Et c’est une première pour le groupe. Au total, 95 000 albums ont été vendus au cours de la période de comptage. Les téléchargements de CD et d'albums numériques ont représenté 90 000 exemplaires.Dimanche, l’hebdomadaire américain a déclaré que « With You-th » devançait « One Thing At A Time » de la star de country Morgan Wallen. Il a été révélé qu'il avait atteint le sommet des charts, battant des albums de premier plan tels que « Vultures 1 » de Kanye West et Ty Dalla Sign. Twice est le huitième groupe sud-coréen à réaliser une telle performance. Après BTS, SuperM, Stray Kids, Blackpink, Tomorrow by Together (TXT), New Jeans et ATEEZ.Le girls band de la seconde génération de la k-pop a fait ses débuts en octobre 2015 et a connu une grande popularité au pays du Matin clair et au Japon avec des chansons à succès telles que « Cheer Up » et « TT ». Mais Twice a également pour objectif de séduire le marché nord-américain. Les neuf filles ont sorti leur premier single anglais « The Feels » en 2021 et ont effectué une tournée mondiale dans de grandes salles de concert aux États-Unis comme le SoFi Stadium de Los Angeles et le MetLife Stadium de New York.