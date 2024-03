« Freedom Shield » : Pyongyang dénonce une répétition générale en vue d’une guerre

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, Séoul et Washington ont repris hier leurs exercices militaires combinés, baptisés « Freedom Shield », et ce pour une durée de 11 jours. Ces manœuvres rendent encore furieux Pyongyang, qui les considère comme des répétitions en vue de l’invasion de son territoire.Cette fois, c’est son ministère de la Défense qui est en première ligne pour les dénoncer. Selon son porte-parole, « les Etats-Unis et la République de Corée ont de nouveau entamé leurs exercices militaires conjoints de grande envergure, ce qui augmente l’imprévisibilité de la situation dans cette région, où les hostilités ont simplement été suspendues ».Dans un communiqué publié aujourd’hui dans le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, il a indiqué que cette année, les deux alliés avaient décidé de doubler le nombre de leurs entraînements sur le terrain par rapport à 2023. Avant d’ajouter que les forces militaires des onze nations composant le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) seront elles aussi mobilisées dans les manœuvres.Le même porte-parole a poursuivi qu’il était donc difficile d’y voir une opération défensive, comme l’assurent Séoul et Washington. Il a alors demandé à ceux-ci d’arrêter leurs actes de provocation et de déstabilisation et menacé en même temps de leur faire payer un prix proportionné.Le ministère nord-coréen en a profité pour annoncer que son pays continuerait ses activités militaires, les tirs d’essai de missiles et les lancements de satellites espions.A Séoul, un responsable du ministère de la Réunification a affirmé qu’il s’agissait d'une réaction typique du Nord, qui « crie sur le Sud et les Etats-Unis, alors qu’il est en tort ».