Jo Sumi lance son concours international de chant en France

Photo : YONHAP News

Jo Sumi va lancer, cet été, un concours international de chant qui porte son nom en France. La « Sumi Jo International Singing Competition » se tiendra du 7 au 13 juillet au Château de la Ferté-Imbault dans la vallée de la Loire.C’est la première fois que la chanteuse lyrique de renommée internationale organise un tel événement. C’est aussi la première fois qu’une compétition de musique internationale qui porte le nom d’un musicien sud-coréen se tient.L’objectif de la « Sumi Jo International Singing Competition », qui sera tenu un an sur deux, est de découvrir de nouveaux talents. Elle est ouverte à tous les jeunes chanteurs de 18 à 32 ans.Jo a étudié le chant dans les années 80 en Italie. Remarquée par Herbert von Karajan, la soprano-colorature a chanté et chante toujours dans les plus grandes salles du monde et son nom à l’international, Sumi Jo, paraît aux côtés des plus grandes stars.